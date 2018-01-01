В забеге быков в Испании пострадали 28 человек

Забег на 850 метров длился 2 минуты 12 секунд. Люди получили черепно-мозговые травмы и различные ушибы.

В испанском городе Памплона во время традиционных забегов быков пострадали 28 человек. Об этом в субботу, 14 июля, сообщает Sky News.

Из 28 пострадавших шестеро были госпитализированы. Два человека получили ушибы грудной клетки, трое - черепно-мозговые травмы, еще один - ушиб поясницы.

Во время забега бык поднял одного из участников забега за платок, зацепившийся за рог, и протащил его несколько десятков метров.

Забег на 850 метров длился 2 минуты 12 секунд.

Фестиваль Сан-Фермин, в рамках которого прошел забег, ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят около 500 различных мероприятий. Фестиваль ежегодно посещают около миллиона туристов.

Наиболее известными являются забеги быков по улицам. На узких улочках расставляются заграждения для энсьерро, забега быков. Молодые люди бегут вместе с быками, таким образом доказывая свою мужественность и удачливость. Однако, не всем улыбается фортуна, и часто смельчаки заканчивают фестиваль на больничной койке.