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Германия не будет увеличивать расходы на оборону

korrespondent.net
Heiko Maas | Фото: REUTERS/Scanpix

В ФРГ ответили отказом президенту США в его требовании резко увеличить расходы в рамках НАТО.

Глава МИД Германии Хайко Маас не считает целесообразным увеличить расходы на оборону до 4% ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп. Об этом он в субботу, 14 июля, написал в своем микроблоге в Twitter.

Руководитель внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что мир таким образом безопаснее не станет.

«Мы знаем, что мир и безопасность не даются просто так. Но четыре процента расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо этого нам необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку», - написал Маас в Twitter.

Напомним, 11-12 июля в Брюсселе состоялся саммит НАТО, на котором стороны договорились увеличить расходы до 2% ВВП. Одновременно президент США потребовал довести этот показатель до 4%, чем вызвал раздраженные комментарии европейцев. Германия, Италия и Франция дали понять, что не собираются раскручивать расходы в рамках НАТО.

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