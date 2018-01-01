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Несчастный случай на ралли в Эстонии: от машины отлетело колесо и попало в маленького ребенка

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

На гонках Rally Estonia, цель которых обеспечивать максимальную безопасность на ралли, к сожалению, произошел несчастный случай со зрителями, сообщает Postimees.

На седьмом скоростном отрезке неполадки настигли автомобиль «Лада» российского экипажа Клима Байкова и Андрея Клещева, в результате чего слетевшее колесо попало в стоявшего в толпе зрителей маленького ребенка, которого на скорой помощи доставили в больницу.

Пресс-секретарь Rally Estonia Маргус Кийвер сказал, что, по предварительной информации, при торможении с машины слетело колесо, которое проехало сотню метров и попало в зрителей. К сожалению, колесо попало в маленького ребенка. «Ребенок в сознании, но был доставлен для проверки здоровья в Тарту», - сказал Кийвер.

В связи со случившимся гонки на данном скоростном отрезке приостановлены, машины перенаправлены.

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