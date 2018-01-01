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В Британии собрали 400 предметов, потенциально зараженных Новичком

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Поисковые группы Контртеррористической полиции продолжают сбор предметов, которые могут быть заражены нервно-паралитическим веществом.

Британские следователи собрали около 400 вещественных доказательств в рамках расследования инцидента в Эймсбери, в ходе которого двое людей отравилисьнервно-паралитическим веществом Новичок. Об этом в субботу, 14 июля, сообщает агентство Reuters.

По словам сотрудников контртеррористической полиции, «значительное количество (предметов - ред.) потенциально заражены» и переданы в лаборатории для анализа.

"Более 400 образцов и предметов были взяты поисковыми группами в рамках продолжающегося полицейского расследования убийства Дон Стерджесс и отравления Чарли Роули нервнопаралитическим газом Новичок, - говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Ранее Британская полиция заявляла, что нашла флакон с ядом Новичок. Во время обыска в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери нашли маленькую бутылочку.

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