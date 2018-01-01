Суббота, 14 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

В Хельсинки начали огораживать металлическим забором отель для Трампа

Gazeta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Сотрудники правоохранительных органов начали огораживать металлическим забором отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa в Хельсинки, где остановится президент США Дональд Трамп на время саммита с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Сообщается, что у здания также выставляются металлоискатели. На данный момент доступ на территорию отеля и в здания комплекса остается свободным.

Рядом со зданием отеля, где остановится американский лидер, стоит большое количество полицейских автомобилей, сами полицейские дежурят также в лобби отеля.

1 Комментарий