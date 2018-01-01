В Хельсинки начали огораживать металлическим забором отель для Трампа

Сотрудники правоохранительных органов начали огораживать металлическим забором отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa в Хельсинки, где остановится президент США Дональд Трамп на время саммита с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Сообщается, что у здания также выставляются металлоискатели. На данный момент доступ на территорию отеля и в здания комплекса остается свободным.

Рядом со зданием отеля, где остановится американский лидер, стоит большое количество полицейских автомобилей, сами полицейские дежурят также в лобби отеля.