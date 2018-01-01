Премьер Великобритании: Brexit может не состояться

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что Брексита может вообще не быть из-за попыток законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС. Об этом Мэй написала в газете Mail on Sunday, сообщает Reuters.

«Мое послание стране в этот уик-энд простое: нам нужно сосредоточиться на цели. Если мы этого не сделаем, мы рискуем оказаться без Брексита», - написала Мэй.

Она также заявила, что Великобритания займет жесткую позицию в следующем раунде переговоров с ЕС.

«Некоторые люди спрашивают, является ли наше соглашение о выходе из ЕС только отправной точкой, с которой мы начнем регрессировать. Позвольте мне внести ясность. Наша соглашение о Брексите - это не какой-то длинный список пожеланий, из которого участники переговоров могут выбирать. Это цельный план с набором результатов, которые не подлежат обсуждению», - написала Мэй.

Как известно, власти Великобритании ведут переговоры с Брюсселем о выходе страны из ЕС. Процесс Brexit должен завершиться 29 марта 2019 года.