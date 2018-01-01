Кошки почувствовали землетрясение за 10 секунд до начала и удивили интернет

В интернете набирает популярность видео с камеры наблюдения в кошачьем кафе в Японии. На нем несколько животных одновременно подали признаки беспокойства за десять секунд до начала землетрясения. Ролик опубликован на YouTube.

Видео было записано 18 июня. На кадрах видно, как питомцы мирно лежат в разных местах комнаты, а затем одновременно вскидывают головы, тревожно прислушиваются и бегают по комнате.

Через несколько секунд камера запечатлевает толчки — в помещении начинает шататься мебель.

В комментариях под роликом пользователи YouTube удивились предчувствию кошек. Многие пожалели животных, оказавшихся во время стихийного бедствия в запертом помещении с неустойчивой мебелью. Видео набрало больше миллиона просмотров.