Встреча Трампа и Путина: в Хельсинки протесты

В столице Финляндии в воскресенье проходит акция протеста, приуроченная к приезду в Хельсинки президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина. Как сообщает Yle, в Хельсинки запланировано порядка десяти демонстраций и сегодня проходит крупнейшая из них - Helsinki Calling.

Организаторы ожидают участия 15 тысяч человек, пока в центре города собрались около 2500 демонстрантов.

Участники акции планируют пройти маршем по улицам Хельсинки и завершить демонстрацию на Сенатской площади перед зданием парламента.

Как отметил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров, также сегодня в Хельсинки проходит митинг против России и в поддержку Украины. В нем среди прочих принимает участие сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталия Каплан.

Лидеры США и РФ встретятся в понедельник, 16 июля, около 13.00 в Президентском дворце в Хельсинки.