Эстонская баня, футбол и алкоголь: закулисье встречи Путина и Трампа

Освещать встречу Трампа и Путина в Хельсинки со всего мира прибыли почти 2000 журналистов. В пресс-центре можно найти сауны, столы с изобилием различных угощений, а также большой экран для просмотра ЧМ, сообщает репортер Postimees с места событий.

Журналисты не могут пожаловаться на жизнь в преддверии встречи Путина и Трампа. Финны решили показать себя с лучшей стороны для иностранных гостей и накрыли шикарные столы в пресс-центре.

Также представители различных СМИ в конце рабочего дня могут расслабиться в банях. В том числе в связи с масштабным мероприятиям была привезена и изготовленная в Эстонии баня, которую не топят, чтобы журналисты при желании могли там взять интервью.