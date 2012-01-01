Во время финала ЧМ на поле выбежали активисты Pussy Riot

Примерно на 52-й минуте финального матча в «Лужниках» на игровое поле выбежали четыре человека одетых в полицейскую форму. Они бросились к скоплению игроков, прервав атаку сборной Хорватии, пытались обнимать их. За ними выбежали стюарды, которые в течение минуты выдворили нарушителей с поля.

МВД России официально подтвердило задержание трех девушек и молодого человека, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, сообщает агентство ТАСС. Дополнительных подробностей правоохранители не привели.

Данный эпизод практически не попал в телетрансляцию, поскольку во всем мире существует правило не показывать выбегающих на поле, чтобы не создавать им публичную известность и не провоцировать новые подобные случаи.

Позднее панк-группа Pussy Riot объявила, что четыре человека, выбежавшие на поле во время финала чемпионата мира по футболу и задержанные силами правопорядка, были участниками ее акции.

"Четверо участников Pussy Riot в финале чемпионата мира по футболу: "Милиционер вступает в игру" на поле чемпионата мира, - говорится в сообщении.

В группе заявили, что ее на эту акцию вдохновил поэт Дмитрий Пригов, который создал в русской культуре образ справедливого "небесного" милиционера в качестве противовеса земным правоохранителям.

Одна из участниц группы Pussy Riot, выбежавших на поле в финале чемпионата мира по футболу Ольга Курачева подтвердила, что задержана полицией, сообщает агентство Reuters.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц Pussy Riot - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды за скандальную акцию в храме Христа Спасителя, которую они называли панк-молебном.

Каждая из них была приговорена к двум годам заключения в колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил приговор Самуцевич, заменив ей реальный срок наказания на условный. В конце 2013 года Толоконникова и Алехина были амнистированы.