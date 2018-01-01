Трамп заявил о «невысоких ожиданиях» от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассчитывает на прорывные итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Я отправляюсь [в Хельсинки] с невысокими ожиданиями», — сказал Трамп.

Американский лидер также выразил уверенность, что факт встречи сам по себе — это уже хорошо, даже если им с Путиным не удастся ни о чем договориться. Он напомнил, что его встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем и с главой КНДР Ким Чен Ыном получились «хорошими».

Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля.

Это будет первая полноценная двусторонняя встреча президентов

— до этого они дважды общались на саммите «большой двадцатки» в 2016 году и на саммите АТЭС годом спустя.

Ожидается, что Трамп и Путин обсудят Сирию, Украину и предполагаемое вмешательство России в выборы в США.