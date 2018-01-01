Туск обвинил Трампа в распространении фейков

Евросоюз и США являются лучшими друзьями, а кто считает их соперниками - распространяет фейковые новости. Об этом, как передает ТАСС, написал в воскресенье в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск, никак не прокомментировав этот пассаж. Его намек, однако, очевиден - фраза адресована президенту США Дональду Трампу, который ранее в интервью телеканалу CBS назвал Евросоюза и США «соперниками».

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.— Donald Tusk (@eucopresident) 15 июля 2018 г.

«Америка и ЕС - лучшие друзья. Кто бы ни говорил, что мы соперники, тот распространяет фейковые новости», - написал Туск, немедленно вызвав интенсивную дискуссию как между сторонниками и противниками Трампа, так и между друзьями и соперниками ЕС.

Ранее телеканал CBS опубликовал фрагмент интервьюпрезидента США Дональда Трампа в котором тот заявил: «Я думаю, что у нас много соперников.

Я думаю, что Евросоюз является нашим соперником, что они делают в торговле».

Он добавил, что Россия также является соперником Штатов в некоторых аспектах, а Китай - соперник в экономическом плане.

«Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они составляют конкуренцию», - подчеркнул хозяин Белого дома. «Я уважаю лидеров этих стран. Но с точки зрения торговли они действительно используют нас, многие из этих стран являются членами НАТО и не платят по счетам», - отметил Трамп, говоря о странах ЕС.