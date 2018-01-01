У берегов Испании за два дня спасли около 500 мигрантов

Как минимум 479 мигрантов были спасены в территориальных водах Испании 14 и 15 июля, сообщает агентство Europa Press.

Спасение мигрантов стало итогом операций в Гибралтарском проливе и море Альборан. Так, 14 июля Служба спасения на море обнаружила 12 лодок с людьми, патрульные катера гражданской гвардии спасли еще сто человек.

15 июля в районе Гибралтарского пролива были обнаружены еще шесть лодок. Более ста спасенных – несовершеннолетние. Мигранты доставлены в порты Андалусии.

Напомним, ранее у побережья Испании спасли более 400 мигрантов.

По данным ООН, меньше мигрантов и беженцев стали достигать побережья Европы через Средиземное море. С января до начала июля число мигрантов составило 46 500 человек, тогда как за тот же период 2017 года – более 101 тысячи.