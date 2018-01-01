Стала известна причина смерти погибшего в Эстонии британского солдата

По словам следователя, ведущего дело о смерти в Эстонии британского рядового Риса Миллера, военный погиб от пулевого ранения, которое нанес себе сам, пишет Postimees со ссылкой на ВВС.

29-летний рядовой британской армии Рис Миллер скончался 3 июля в Эстонии. Миллер входил в Йоркширский полк.

Что именно случилось с рядовым, британская армия не уточняла, однако отмечала, что смерть не была связана с военной деятельностью.

Следователи сообщили, что следствие еще не закончилось, а о его результатах станет известно в декабре.

По сообщению Минобороны Великобритании, рядовой Миллер был родом из Хаддерсфилда, а в Йоркширском полку он служил с 2009 года. Также Миллер являлся ветераном Афганистана.

Тело рядового было отправлено самолетом из Эстонии в Великобританию на позапрошлой неделе.