Путин прилетел в Хельсинки на встречу с Трампом

Самолет, на борту которого находится президент России Владимир Путин, совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Кадры с приземлением самолета, сообщает корреспондент «Медузы», транслировали в пресс-центре.

В столице Финляндии позже в понедельник, 16 июля, должна состояться встреча Путина и президента США Дональда Трампа. Американский президент прибыл в Хельсинки вечером 15 июля.

Встреча в Хельсинки станет первыми полноформатными переговорами Путина и Трампа. До этого действующие президенты РФ и США дважды общались на саммитах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассчитывает на прорывные итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Я отправляюсь [в Хельсинки] с невысокими ожиданиями», — сказал Трамп.

Американский лидер также выразил уверенность, что факт встречи сам по себе — это уже хорошо, даже если им с Путиным не удастся ни о чем договориться. Он напомнил, что его встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем и с главой КНДР Ким Чен Ыном получились «хорошими».

Ожидается, что Трамп и Путин обсудят Сирию, Украину и предполагаемое вмешательство России в выборы в США.