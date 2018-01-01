У Мэй категорически исключили второй референдум по Brexit

Власти Великобритании не намерены проводить второй референдум по Brexit вне зависимости от обстоятельств. Об этом заявил пресс-секретарь премьера Великобритании Терезы Мэй в понедельник.

«Британская общественность проголосовала за выход из Европейского союза. Второго референдума не будет ... ни при каких обстоятельствах», - приводит слова пресс-секретаря Мэй The Daily Star.

Представитель настоял, что премьер-министр считает свой план выхода из ЕС единственным возможным путем достижения соглашения с ЕС, которое соответствовало бы целям ее правительства.

Мэй также предупредила, что «никакого Brexit вообще может не быть» через попытки законодателей подорвать ее план выхода из Европейского Союза.

Предложения среди прочего предусматривают заключение с ЕС Соглашения об ассоциации наподобие того, что действует между Евросоюзом и Украиной. Мэй настроена на более мягкий Brexit с сохранением тесных экономических связей с ЕС.

Отметим, председатель Европейского совета Дональд Туск надеется на отказ Лондона от Brexit.