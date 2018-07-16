Журналистка CNN разразилась гневной тирадой о Путине из-за его опоздания

Журналистка американского телеканала CNN Кейтлан Коллинз (Kaitlan Collins) отреагировала на опоздание президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки. Свои замечания в адрес президента России она опубликовала в Twitter.

Коллинз обратила внимание, что самолет Путина даже не приземлился, когда глава США уже готовился к встрече: с ее слов, в это время Трамп в сопровождении первой леди покинул отель.

«Владимир Путин — печально известный тем, что заставляет людей ждать — до сих пор не приземлился в Хельсинки. Он должен официально поприветствовать президента Трампа ... через 17 минут», — заявилаКоллинз.

His country is gripped by economic sanctions. Credited with poisoning someone on foreign soil. Meddling in the American election. Etc. Yet he’s keeping the leader of the free world waiting by more than 40 minutes. https://t.co/uHI4yIU4Nu— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) July 16, 2018

Журналистку поддержала коллега из информационного агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs). Она указала, что американский президент находится в столице Финляндии уже 16 часов, в то время как Владимир Путин только прибыл в Хельсинки.

«Его страна под экономическими санкциями. Приписывают отравление на чужой земле. Вмешательство в американские выборы и так далее. Тем не менее, он заставляет лидера свободного мира ждать более 40 минут», — написала Коллинз.

Однако позднее оказалось, что Путин прибыл в президентский дворец раньше, чем глава американского государства. «Путин приехал. Теперь мы видим, как долго Трамп заставляет его ждать. Репортеры, которые едут с президентом, говорят, что они в пути», — написала она через несколько минут после того, как прошло официально назначенное время встречи. Сообщение о прибытии Дональда Трампа она опубликовала спустя 20 минут.

Переговоры глав России и США тет-а-тет прошли в Хельсинки 16 июля и продлились более двух часов.