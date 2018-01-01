В Польше туристов оштрафовали за попытку украсть кирпичи из Освенцима

В Польше оштрафовали двух туристов, которые пытались вынести в качестве сувенира кирпичи из крематория концлагеря Освенцим (Аушвиц). Об этом сообщает местная полиция.

Отмечено, что другие посетители заметили, как пара складыет кирпичи в сумку, и вызвали полицию.

«Мужчину и женщину обвинили в краже культурных ценностей. Оба признались в правонарушении», - заявил представитель региональной полиции Матеуш Дрваль.

Он также уточнил, что туристы «хотели привезти сувенир и не понимали последствий своего поступка».

Они были оштрафованы на €346 каждый и осуждены на год условно.