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Путин извинился перед жителями Хельсинки

Lenta.ru
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Фото: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS / TT NYHETSBYRÅN

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом извинился перед жителями Хельсинки за доставленные неудобства. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 16 июля.

«Хотел бы отметить, что созданию рабочей атмосферы переговоров во многом способствовали наши финские хозяева. Благодарны руководству Финляндии, финскому народу, жителям Хельсинки за то, что было сделано. Знаем, что мы доставили много неудобств жителям Хельсинки, и приносим за это свои извинения», — сказал Путин.

Первая полноформатная встреча президентов России и США готовилась несколько месяцев. На переговоры лидеры стран опоздали. Беседа тет-а-тет длилась 2 часа 10 минут.

Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.

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