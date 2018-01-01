Двух эстонцев нашли мертвым в украинском отеле после мальчишника

Воскресным утром, 15 июля, в гостинице Одессы были найдены два мертвых гражданина Эстонии, которые отправились в путешествие на Украину, сообщает ERR.

Известно, что молодые люди отправились на мальчишник.

В это же время в Эстонии, при прыжке с вышки в озеро Вильянди, погиб еще один эстонец, друг двух погибших на Украине.

То, что погибшие входили в одну компанию, становится понятно по некрологам, появившимся в социальных сетях. Один молодой человек, который знал всех погибших, признался Sakala, что не в состоянии сейчас говорить об этой трагедии, так как за ночь потерял троих друзей.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк подтвердила, что обнаруженные мертвыми в отеле Одессы мужчины действительно из Вильянди (Эстония). Она добавила, что в Одессе третий участник вечеринки в критическом состоянии был доставлен в больницу. Полиция Вильянди сообщила близким о случившемся, но более подробно комментировать ход расследования не может - Керли Вирк отметила, что это может сделать украинская полиция.

По данным Postimees, молодые люди употребляли в Одессе как алкоголь, так и наркотики.

Об инциденте сообщил эстонец, остановившийся с погибшими в одной комнате.

Он вызвал скорую помощь. Когда скорая помощь прибыла на место происшествия, двое уже были мертвы, а обратившийся за помощью мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По имеющимся данным, он идет на поправку.

Газета Думская сообщает, что предварительной причиной смерти погибших является отравление наркотиками и спиртным. По данным газеты, в комнате погибших полицейские обнаружили несколько бутылок пива и шампанского, пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, купюру, скрученную в трубочку со следами этого вещества, и несколько пустых конвалют от лекарства, усиливающего потенцию.

По данным новостного портала Odessa Online, мужчины отдыхали в клубе «Итака». Также известно, что, желая «взбодриться», туристы приобрели наркотики у дилера. Но под видом кокаина им продали амфетамин или «соль».

Полиция не обнародовала имена погибших, но известно, что мужчины, которые умерли в Одессе, были 1988 и 1989 годов рождения, в больницу попал мужчина 1973 года рождения. Погибшему при прыжке с вышки было 26 лет.

Двое из трех молодых людей за свою короткую жизнь несколько раз представали перед судом:

в судебном регистре обоих - транспортировка и продажа наркотиков. Один эстонец был судим дважды и в одном случае речь идет о наркопреступлении, за которое одновременно были осуждены семь человек.