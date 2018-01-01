США пригрозили конкуренцией «Северному потоку-2»

Президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, что Вашингтон будет конкурировать с энергетическим проектом «Северный поток-2» за европейский газовый рынок. Об этом сообщает Reuters.

«США будут и уже являются самым крупным государством по нефти и газу. Мы продаем СПГ [сжиженный природный газ] и должны конкурировать с трубопроводом», — констатировал американский лидер. Он также выразил уверенность, что США будут делать это успешно, хотя и признал, что у России есть определенные преимущества.

Путин, в свою очередь, отметил, что главы государств разговаривали на эту тему и что страны могли бы работать конструктивно на международном рынке. Он также назвал условие сохранения транзита газа через территорию Украины.

Ранее Трамп заявил, что зависимость Европы от российского газа способна подорвать международную стабильность. По его словам, «Северный поток-2» — «ужасная ошибка», делающая Германию «пленником России».

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Он даст России возможность повысить поставки газа в Европу, сократив транзит через Украину.