Путин в интервью Fox News: присоединение Крыма - не аннексия, а демократия

Президент РФ Владимир Путин после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью известному политическому комментатору телеканала Fox News Крису Уоллесу, парировав целый ряд обвинений, прозвучавших в последние месяцы в адрес российских властей и его лично.

Президент снова категорически отверг обвинения в том, что Кремль как-либо вмешивался в американские выборы 2016 года: «Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы», - заверил Путин.

Уоллес на это заявил, что у Минюста США есть конкретные данные о том, как 12 офицеров ГРУ участвовали в хакерских атаках на компьютеры Демократической партии США накануне выборов 2016 года. Путин начал с того, что, во-первых, всплывшая в ходе этих взломов информация показала, что демократы сами манипулировали данными в пользу одного из кандидатов, и это, по его словам, признанный факт.

На все обвинения во вмешательстве: «Мы этим не занимаемся в отличие от вас»

Интервьюер попытался настоять на своем, добиваясь ответа на вопрос, участвовали все-таки в этом взломе агенты ГРУ или нет. «Если вам не нравится мой ответ, то вы так и скажите. Я просто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения», - заявил российский президент.

Продолжая свою мысль, Путин напомнил, что спецпрокурор Мюллер ранее предъявил обвинения одной из российской компаний, «которая занимается мелким бизнесом, прежде всего ресторанным бизнесом [...] Американский суд пока ничего не обнаружил, никакого вмешательства со стороны этой компании». Таким же образом, по мнению Путина, обстоит дело и с обвинениями в адрес агентов ГРУ - они пока голословны.

Президент РФ предложил Мюллеру направить России официальный запрос на основе договора 1999 года о правовой помощи по уголовным делам, чтобы российские следователи сами допросили «всех людей, которых американская сторона в чем-то подозревает».

На вопрос, почему, по мнению Путина, Мюллер выдвинул обвинения в адрес агентов ГРУ накануне саммита в Хельсинки, российский лидер подчеркнул: для него очевидно, что в США это используется во внутриполитической борьбе. Кроме того, как напомнил американцам Путин со ссылкой на суд США, Мюллер был назначен с нарушением действующего американского законодательства.

«Это не мое дело, пожалуйста, разберитесь в этом сами», - сказал президент.

Путин также снова опроверг, что у России есть какой-то компромат на Трампа: «Вы понимаете, я же говорил сейчас на пресс-конференции, в Петербург приехало 550 крупнейших американских бизнесменов, каждый из них, наверное, является более крупным, чем господин Трамп. И вы что думаете, мы тотально со всеми работаем, бегает наша спецслужба за всеми, что-то подслушивает и подглядывает, что ли?».

Также российский лидер подчеркнул, у Кремля нет «ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить». «Мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите», - сказал Путин.

«Бомбили» ли русские Флориду

Один из вопросов Уоллеса касался нашумевшей мартовской презентации Путина нового поколения российских ракет. "Вы назвали непобедимой ракетой, которая может обойти всю нашу противоракетную оборону, и даже показали видеоматериал, который показывал, как эта суперракета летит над США и опускается во Флориде. Там, где есть дом господина Трампа [...] Там [в презентации] было написано "Флорида", - отметил журналист.

«Нет, там не было написано «Флорида «. Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано «Флорида «. Там было понятно, что летит на другую сторону шарика [...] Внимательно посмотрите, внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует», - подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что в тех видеоматериалах правда не было написано «Флорида», но как указывал TJ, в презентации Путина были использованы кадры из фильма Первого канала от 2007 года, где ракета еще прошлого поколения «уничтожала» именно Флориду.

По словам Путина, в целом его презентация нужна была для того, чтобы продемонстрировать те средства, которые есть у России. «Но это предмет переговоров, мы надеемся, и я очень надеюсь на то, что в сфере стратегической стабильности мы сможем найти приемлемые решения для обеих сторон, в том числе это касается, кстати говоря, и ракет средней и меньшей дальности».

«Аннексии Крыма» не было - Трамп в курсе

Также Путин уверенно ответил на очередной неприятный вопрос о Крыме. Уоллес напомнил, что Россия была исключена в 2014 году из «Большой восьмерки» из-за «аннексии Крыма». Трамп же недавно заявил, что РФ надо вернуть в это объединение, и не исключил признание Крыма российским - хотя бы потому, что «все там говорят на русском языке».

«Люди в Крыму пришли на референдум и проголосовали за независимость и присоединение к Российской Федерации. Если это аннексия, то что тогда демократия?

Это во-первых. Во-вторых, мы знаем позицию президента Трампа по поводу того, что Крым - это часть украинского государства, он мне сегодня об этом еще раз сказал, я ему сформулировал нашу позицию, которая близка к тому, что я сейчас транслировал вам. На этом наша дискуссия по Крыму завершена», - заявил президент РФ.

Отвечая на вопросы, связанные с расширением НАТО - в частности, о планируемом присоединении к альянсу Украины и Грузии, Путин заявил: «Для нас это представляет прямую угрозу нашей безопасности. Поэтому продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно».

У вас Кеннеди убили. Путин - символ России по определению

Путин не согласился с утверждением, что в России его личных политических оппонентов убивают особенно активно:

«У вас президентов не убивали, что ли? Вы подзабыли об этом? Кеннеди где убили, в США или в России? А с Кингом что случилось? Что вообще происходит во время столкновений между полицией и членами гражданского общества, скажем, этнических негритянских организаций? Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит. У вас много своих проблем».

В конце российский лидер ответил на вопрос о роли его личности. Уоллес отметил, что Путина часто называют сильным человеком, автократом, символом силы России, поинтересовавшись, согласен ли он с этими характеристиками.

«Я не претендую на то, чтобы быть символом России. Но с точки зрения действующего закона флаг, гимн, сам институт президентской власти в известной степени являются символами страны, и не только России, но и любой другой страны. Надеюсь, что и моя работа отражает то, чем занята Россия, чем она обеспокоена и на что готова пойти для того, чтобы нормализовать наши отношения со всеми странами, в том числе, конечно, и с такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки», - ответил Путин.