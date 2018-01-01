Россия заплатит 20 тысяч евро из-за убийства журналистки Политковской

Европейский суд по правам человека обязал российское государство выплатить семье убитой журналистки Анны Политковской 20 тысяч евро (1,46 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает РИА Новости.

Суд в Страсбурге определил, что компенсация полагается заявителям — матери, сестре и детям убитой журналистки.

При этом инстанция отказалась возложить на Россию ответственность за смерть Политковской.

Постановление пока не вступило в силу, российское министерство юстиции может обжаловать его в течение трех месяцев.

По мнению сотрудников ЕСПЧ, расследование громкого дела правоохранителями привело к должным результатами — приговору преступников. Однако эксперты остались недовольны все еще продолжающимся судебным разбирательством. Согласно предоставленным документам, сложности возникли из-за неисполнения британской и североирландской стороной запросов о правовой помощи.