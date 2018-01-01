Трамп назвал самую большую проблему между США и РФ

Президент США Дональд Трамп поделился своими выводами после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне в Хельсинки. Об этом американский президент сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Так, Трамп отметим, что они впервые встречались наедине так долго. «И я считаю, что нам удалось прийти к действительно важным выводам», - отметил Трамп.

«Я думаю, что с сегодняшнего дня мы отлично справляемся с Россией. Я думал, что мы справлялись ужасно до сегодняшнего дня... Я думаю, что у нас действительно была потенциальная проблема»,

- рассказал Трамп.

Президент сказал, что самая большая проблема между Россией и США связана с распространением ядерного оружия, указав, что две страны составляют «90% ядерного оружия в мире», и «у нас была ошибочная сделка по охоте на ведьм, которая нас разделяла.»

«Я знаю, что президент Обама сказал, что глобальное потепление - наша самая большая проблема, и я бы сказал, что нет, это ядерное потепление - наша самая большая проблема в пять миллионов... Ядерная проблема ... мы должны быть очень осторожны», - сказал Трамп.

Он добавил, что Путин хочет быть полезным с Северной Кореей. «Мы хорошо справляемся с Северной Кореей, поэтому у нас есть время. Там нет спешки, это происходит уже много лет», - ответил Трамп Путину.

Как сообщалось, встреча Трампа и Путина длилась два часа десять минут вместо запланированных девяносто минут.