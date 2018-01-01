Во сколько миллионов Финляндии обошлась встреча Трампа и Путина?

Финской власти обошлась организация переговоров российского и американского лидеров в около €10 млн.

Финляндия потратила на организацию переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа около €10 млн. Об этом заявил премьер-министр республики Юха Сипиля, передает местная газета Karjalainen.

По словам премьера, общая сумма расходов на встречу в Хельсинки еще уточняется и станет известна позже.

«Это стоит того», - заверил глава финского правительства.

Ранее Сипиля указал, что проведение саммита и его организация положительно сказывается на имидже страны.

«Мы последовательно поддерживаем и выстраиваем диалог в международной политике. Вот почему важно, чтобы мы также выступали в качестве посредника для лидеров России и США», - отметил он.

По словам премьера, отношения между Россией и США непосредственно влияют на безопасность Финляндии.