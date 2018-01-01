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В Эстонии 50 женщин обвинили астролога в сексуальных домогательствах. Ему выписали штраф

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция назначила астрологу Игорю Мангу штраф за сексуальные домогательства - 96 евро.

«В рамках производства о проступке Мангу был назначен штраф в размере 96 евро. По данным полиции, к настоящему моменту штраф уплачен, и решение по делу вступило в силу», - сказала ERR пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава.

9 мая в эфире передачи «Очевидец» на телеканале ETV вышел сюжет, в котором несколько женщин обвинили Манга в сексуальных домогательствах. Позднее в редакцию «Очевидца» обратились свыше 50 женщин, заявивших, что они также стали жертвами астролога.

Одна из женщин обратилась с заявлением в полицию. На его основании было возбуждено делопроизводство о проступке.

Cтатья о сексуальных домогательствах предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1200 евро или ареста.

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