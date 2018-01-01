В США задержана россиянка Мария Бутина. Кто она и в чем ее обвиняют?

Большое жюри присяжных в США предъявило обвинение россиянке Марии Бутиной в работе в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, сообщает Reuters. Ранее ей были предъявлены обвинения в сговоре с целью внедрения в американские политические организации в рамках кампании Москвы по оказанию влияния в США.

Новое обвинение более серьезное, чем первое - за несанкционированную работу иностранным агентом россиянке грозит до 10 лет тюрьмы, а за сговор - до пяти лет тюрьмы. При этом Бутиной не предъявлены обвинения в шпионаже, подчеркивает Reuters.

Мария Бутина, студентка Американского университете в Вашингтоне, была арестована 15 июля, но известно об этом стало позже - в день встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Россиянка в США позиционировала себя как поборница права на ношение оружия и выстраивала тесные отношения с Национальной стрелковой ассоциацией (НСА) от имени России.

Предполагается, что 29-летняя студентка действовала по указке попавшего под санкции США зампреда российского Центрального Банка Александра Торшина - россиянку называли его помощницей по особым поручениям. Впрочем, имя чиновника не упоминается в бумагах, поступивших суд, указывает Reuters.

В рамках своей противоправной с точки зрения американского закона деятельности Бутина как минимум дважды пыталась организовать тайную встречу Трампа и Путина во время президентской кампании 2016 года, отмечает The News York Times.

«В обвинениях, обнародованных в понедельник, не упомянуто имя Трампа, но из них ясно, что попытки Бутиной завязать связи были элементом тщательно выстроенной российской разведывательной операции», - говорится в статье.

В организации встречи Путина и Трампа россиянка не преуспела, но все же кое-чего ей удалось добиться: «Дональд Трамп-младший, старший сын президента, все же встретился с Торшиным и Бутиной на ужине, который спонсировался N.R.A., хотя юрист Трампа назвал эту встречу недолгой».





