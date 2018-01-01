Жириновский хочет взыскать с ЕС 1 трлн евро

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил взыскать с Евросоюза €1 трлн за использование России в качестве эксперимента по строительству коммунизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предлагаем предъявить иск к Евросоюзу заплатить русскому народу за то, что территория России была использована для проведения эксперимента по строительству коммунизма, который привел к несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку», — сказал Жириновский.

Он подчеркнул, что в западных странах распространена практика защиты интересов в судах.

Ранее Жириновский сообщил, что Россия должна вывести свои золотые запасы из США.

Он подчеркнул, что Россия владеет облигациями госдолга США на $90 млрд, а в целом российские иностранные вложения оцениваются в $400 млрд.