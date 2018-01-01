Папа Римский официально разрешил брать в «девы Христовы» не девственниц

Святой Престол Ватикана в июле выпустил обновленное руководство по возведению женщин-католичек в чин посвященных дев. Речь идет о женщинах, которые добровольно дают обет безбрачия на всю жизнь, отказываясь от романтических и сексуальных отношений ради особого духовного статуса «невесты Христа». В отличие от монахинь, посвященные девы могут продолжать жить в своих домах и ходить на обычную работу. В мире сегодня формально насчитывается около 5000 таких «невест».

В связи с тем что в последнее время выросло число желающих принять на себя такой обет целомудрия, Ватикан решил переписать руководство по посвящению, вышедшее еще в 1970 году при папе Павле VI, сделав его более актуальным. В документе под названием Ecclesiae Sponsae Imago («Образ невесты церкви») был снижен порог требований к кандидаткам. В частности, если ранее обязательным требованием была девственность посвящаемой женщины (при этом понимался не «технический» факт девственности, а отсутствие декларируемой сексуальной жизни), то теперь это ограничение снято.

«...Следует иметь в виду, что призыв дать клятву в девственной, супружеской и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности. Таким образом, сохранение ее [девы] тела в идеальной целостности или же практика добродетели образцового целомудрия хотя и имеет большое значение по определению, но не является существенным условием, без которого посвящение было бы невозможным», - говорится в 88-м пункте документа.

Также в новом документе Ватикана говорится, что женщины могут отказаться от своего обета по «очень серьезным причинам», если подадут письменное заявление своему епископу.

Уточняется, что для посвящения требуется два года подготовки и церемония обычно не проводится до достижения женщиной 25 лет.

Как поясняет Telegraph, женщины, которые хотят стать посвященными девами, принимают участие в специальной церемонии, во время которой, одевшись во все белое, они приносят клятву Христу. После они носят обручальные кольца, не могут вступать в брак и вести сексуальную жизнь.

Решение Ватикана о том, что невестами или девами Христа теперь могут становиться женщины, которые ранее занимались сексом или даже состояли в браке, не нашло всеобщего понимания. Например, против выступила Американская ассоциация посвященных дев, назвал новую папскую инструкцию «глубоко разочаровывающей» и даже «шокирующей». Telegraph уточняет, что в США сегодня насчитывается около 250 посвященных дев, в Великобритании - 200.

Издание The Independent отмечает, что несмотря на малочисленность этого культа, он считается самой древней христианской формой полной преданности богу, идущей корнями из культов девственниц в Древнем Риме. В средние века практика посвящения в девы практически исчезла в связи с появлением монастырей. Однако в 1960-е годы Ватикан возродил древний Орден Девственниц (Ordo virginum), вновь включив в него концепцию обрученных с богом женщин, которые продолжают жить в миру, строго следуя христианским добродетелям.