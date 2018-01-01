Трагедия на пляже: мать ценой собственной жизни спасла ребенка

В понедельник, 16 июля, в финском городе Вантаа утонула 36-летняя женщина, которая прыгнула в воду, чтобы спасти своего тонущего ребенка.

Посторонний человек помог выбраться из воды ребенку, и с ним все в порядке. Но погибла его мать, тело которой было найдено на пляже Ветоканнас через час поисков, пишет Sõbranna Postimees со ссылкой на Yle.

По первоначальным данным Спасательного департамента, погибшая бросилась в воду, чтобы спасти своего ребенка, но сама попала в беду.

«Мать отправилась спасать ребенка, его удалось вытащить из воды и она передала его кому-то, но сама утонула»,

- сказал спасатель Ари Койву.

Береговая охрана была на месте

По данным полиции, мать и ребенок ушли под воду, но стоящему рядом человеку удалось взять из рук матери ребенка. Полиция начала расследование, чтобы выяснить причину гибели 36-летней женщины.

Ветоканнас – общественное место для купания с вышками для прыжков в воду и спасателями, в некоторых местах глубина достигает нескольких метров. В то время, когда погибшая тонула, по словам Койву, на пляже было около тысячи отдыхающих.