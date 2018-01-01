Швеция просит ЕС помочь с тушением лесных пожаров

Шведские власти обратились к руководству стран Евросоюза с просьбой оказать помощь в борьбе с бушующими в стране лесными пожарами. Об этом сообщает местное издание The Local в среду, 18 июля.

В частности, Швеция попросила предоставить ей дополнительные противопожарные самолеты и вертолеты.

«Мы следим за информацией по поводу запроса на дополнительные вертолеты и пожарные самолеты, и мы скоро поймем, есть ли возможность у других стран предоставить нам такую помощь», - сказала представитель подразделения министерства обороны Швеции по чрезвычайным ситуациям Бритта Рамберг.

Сегодня к ликвидации природных пожаров присоединятся итальянские пожарные. Они выделят два итальянских противопожарных самолёта Canadair, которые будут отправлены в коммуну Эребру.