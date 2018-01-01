Эксперты назвали лучшую авиакомпанию мира

Singapore Airlines стала лучшей авиакомпанией мира, возглавив мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards. Об этом свидетельствует исследование международной организации оценки авиационного сервиса Skytrax.

Второй в списке оказалась Qatar Airways, которая в прошлом году занимала лидирующую позицию. Третье место получила японская авиакомпания All Nippon Airways, четвертое заняла Emirates Airlines, пятое - тайваньская международная авиакомпания EVA Air.

В десятку лучших авиакомпаний также попали Cathay Pacific Airways (Гонконг), Lufthansa (Германия), Hainan Airlines (Китай), Garuda Indonesia, Thai Airways (Таиланд).

На первой строчке рейтинга низкобюджетных авиакомпаний мира пятый год остается малазийская AirAsia, а в Европе лидерство сохранила Norwegian.

В опросе Skytrax, который проводился с августа 2017 года по май 2018 года, приняли участие 20,36 млн пассажиров из более чем 100 государств. Всего в опросе упоминались 335 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков. Украинские перевозчики в этот рейтинг не вошли.