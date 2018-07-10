Падение пассажирского самолета сняли на видео из салона

Пассажиры авиалайнера, который разбился в Южно-Африканской республике 10 июля, сняли видео из иллюминатора во время падения, сообщает News.com.au.
Кадры с горящим двигателем были сняты путешественником, который сидел напротив левого крыла самолета. «Становится все хуже. Все очень плохо», — говорит голос за кадром.
[WONDERBOOM] - Aircraft crash leaves approximately 20 injured. https://t.co/L0Bo2UckhD @ewnupdates @eNCA @JacaNews @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves @KayaTraffic @ReutersAfrica pic.twitter.com/HVfv7X3Ale— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) July 10, 2018
Через несколько минут съемки экран становится черным, затем в кадре появляется задымленный салон лайнера, который к тому моменту уже упал.
10 июля недалеко от города Претория в Южно-Африканской республике разбился пассажирский самолет. В полиции заявили, что самолет, вероятно, направлялся к аэропорту Уондербум и упал в восьми километрах от него. В результате крушения пострадало 20 человек, двое из них погибли.