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Danske отказывается от прибыли с отмывания денег в Эстонии

rus.postimees.ee
Фото: REUTERS/Scanpix

Danske Bank сообщил в среду, что отказывается от прибыли эстонского филиала, полученной благодаря обширному отмыванию денег, которое сейчас расследуется, пишет Reuters.

Министр экономики Дании Расмус Ярлов, который ранее выступил с призывом конфисковать у Danske выручку от отмывания денег и возбудить новое расследование, одобрил заявление Danske и сказал: «Я полностью согласен с тем, что Danske Bank не может оставить эти деньги себе. Хорошо, что они это признают».

В среду Danske также сообщил, что нетто-прибыль за это полугодие упала на 12 процентов до 1,2 млрд евро, а общая выручка на 8 процентов до 3 млрд евро. Также отмечается, что, хотя ранее прогнозировалась годовая прибыль в размере 18-20 млрд датских крон (2,4-2,7 млрд евро), она, скорее всего, составит порядка 18 датских крон.

В отчете за полугодие Danske отмечает, что расследование деятельности его эстонского филиала за период 2007-2015 идет по плану. В том числе отмечается, что расследование охватывает более 9 млн электронных писем, 7000 документов и миллионы сделок. Результаты исследования планируется обнародовать в сентябре.

После сообщений акция Danske упала на Копенгагенской бирже по состоянию на вечер среды на 8,7 процента до 178 датских крон. С марта акция Danske упала примерно на 25 процентов.

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