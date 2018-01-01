Телохранитель Трампа умер во время поездки главы США в Европу

Телохранитель главы США Дональда Трампа умер во время визита президента в Европу. Об этом в среду, 18 июля, сообщает The Guardian.

В частности, указано, что американский агент Секретной службы с 19-летним стажем погиб от инсульта во время визита Трампа в Великобританию.

Как сообщается, охранник работал над защитой президента, когда тот находился в собственном гольф-клубе в Шотландии Trump Turnberry - так президент США решил завершить свою поездку по Европе.

«Инсульт у охранника произошел 15 июля.

Он получил экстренную медицинскую помощь, однако врачам не удалось его спасти. Он умер 17 июля в окружении ближайших членов семьи»,

- говорится в сообщении.

Напомним, после саммита НАТО Трамп впервые посетил с визитом Великобританию. Там он встретился с королевой Елизаветой II и премьеркой Терезой Мэй.

На официальном уровне встретили Трампа со всеми почестями. Но во время 4-дневного визита в самом Лондоне его почти не было, потому что на улицах его встретили протестами. Активисты возмущены внутренней и внешней политикойамериканского лидера.

Вскоре также в Глазго протестующие заполнили одну из площадей города из-за приезда Трампа. Они заявляли, что Шотландия выступает против «политики ненависти» американского президента.