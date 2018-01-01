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Boeing создает подразделение для разработки беспилотных такси

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Американская корпорация Boeing будет использовать технологию блокчейн при мониторинге беспилотных летательных аппаратов, которые в будущем будут использоваться для перевозки грузов и других коммерческий целей.

Как говорится в пресс-релизе компании, Boeing совместно с фирмой SparkCognigiton, занимающейся системами искусственного интеллекта, разработают блокчейн-платформу, которая будет способна «отслеживать БПЛА в полете, управлять воздушными коридорами и трассами», таким образом, гарантируя безопасную транспортировку.

Ожидается, что эта технология будет использоваться в летательных аппаратах следующего поколения, разработками которого сейчас занимается Boeing.

Кроме того, Boeing создаст подразделение Boeing NeXt, которое будет разрабатывать беспилотные летающие такси и городскую инфраструктуру для подобного транспорта.

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