Трамп пошутил о разведке США во время брифинга

В овальном кабинете пропал свет, когда американский лидер упомянул разведслужбы. При этом президент не растерялся и связал эти события.

Во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами в Белом доме погас свет.

Видео инцидента опубликовало ABC News.

«Я полностью поддерживаю и с доверием отношусь к американским агентствам разведки», − заявил президент США, после чего в овальном кабинете погас свет.

«Упс, они только что выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы. Это было странно, но все ок», − отметил Трамп. Высказывание президента рассмешило присутствующих.