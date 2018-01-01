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Трамп пошутил о разведке США во время брифинга

Korrespondent.net
Trump | Фото: REUTERS/Scanpix

В овальном кабинете пропал свет, когда американский лидер упомянул разведслужбы. При этом президент не растерялся и связал эти события.

Во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами в Белом доме погас свет.

Видео инцидента опубликовало ABC News.

«Я полностью поддерживаю и с доверием отношусь к американским агентствам разведки», − заявил президент США, после чего в овальном кабинете погас свет.

«Упс, они только что выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы. Это было странно, но все ок», − отметил Трамп. Высказывание президента рассмешило присутствующих.

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