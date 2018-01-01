Четверг, 19 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,8 находился глубоко под землей – на глубине 180 километров

На территории Афганистана в четверг в 8:51 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана 19 июля.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,8 находился в 890 км на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра 36.97 градуса северной широты, 70.34 градуса восточной долготы. Глубина – 180 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.

Напомним, в ночь на 18 июня в префектуре Осака на западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Позднее эксперты повысили магнитуду до 6,1. Подземные толчки ощущались также в городах Киото и Нара. Тогда погибли пять человек, еще 379 пострадали.

0 Комментарии