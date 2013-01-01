В Таллинне 13-летняя школьница погибла от передозировки фентанила. Подозревают ее 15-летнего ухажера

В то время, когда впервые за многие годы в Эстонии наблюдается резкое снижение смертей от приема наркотиков, в Таллинне от передозировки фентанила умерла приличная 13-летняя школьница. В произошедшем полиция подозревает 15-летнего ухажера погибшей, пишет в четверг Postimees.

Мария (13, имя изменено) была порядочной столичной школьницей. В начале июня, когда большинство ее ровесников строили планы на лето, Мария в бессознательном состоянии попала в больницу. У нее были признаки передозировки фентанила. Девочка скончалась на следующий день в больничной палате, не приходя в сознание.

Имеющие за плечами огромный опыт наркополицейские из Пыхьяской префектуры называют смерть девочки чрезвычайно нетипичным случаем.

Ставший для девочки роковым прием фентанила мог быть первым опытом приема наркотиков в ее жизни. Наркотики девочка получила от своего 15-летнего ухажера, которому прокуратура предъявила подозрение в причинении смерти по неосторожности. Подросток, которого прокуратура не посчитала нужным брать под арест, ранее сталкивался с молодежной полицией, но причина была не столь серьезной. Теперь ему придется до конца своих дней жить с мыслью о том, что он убил свою девушку.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что в этом году были зафиксированы и другие случаи передозировки наркотиков среди подростков. Но до сей поры смертельных случаев не было.

В качестве примера Тамбре привел случай, когда компания детишек в возрасте от 11 до 14 лет нашла на земле шприц. Но вместо того, чтобы просто его выбросить, они решили наполнить его водой и вкололи содержимое одному из детей. В шприце были остатки сильнодействующего наркотика. У ребенка было зафиксировано наркоопьянение. К счастью, школьник ничем не заразился.

«Или третий пример: дядя оставил дома на столе бутылку, в которой было наркотическое вещество GHB. Восьмилетний ребенок немного отпил из бутылки, но сразу выплюнул. И все равно получил передозировку», - рассказал Тамбре.

По словам полицейского, у сокращения числа смертей от приема наркотиков есть четкая причина. «Прошлый год у нас выдался безумным. На наркорынок страны вышли сразу пять типов «китайца».

Наркозависимые просто не умели выбирать правильную дозу»,

- сказал он.

В то же время полицейским удалось задержать несколько преступных банд, занимавшихся распространение наркотиков. К настоящему моменту положение стабилизировалось: начиная с зимы на рынке преобладает циклопропил фентанил, который наркоманы научились принимать в нужных дозах.

Отсюда и сокращение числа смертей от приема наркотиков. К примеру, в июне от передозировки наркотиков умер лишь один человек. Но и в этом случае речь шла не об отъявленном наркомане, поскольку наркотики унесли жизнь неопытной девочки. Той самой, которая погибла не без помощи своего молодого человека.