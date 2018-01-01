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Госдеп США озвучил итоги встречи Трампа и Путина

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

По итогам переговоров в Хельсинки Госдепартамент рассматривает три предложения сотрудничества.

Госдепартамент США рассматривает три предложения по итогам встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, говорится на сайте департамента.

Так, по словам Нойерт, первое предложение заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны выйти бизнесмены из обеих стран.

Вторым пунктом будет появление экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов и экс-военных.

Кроме того, предлагается проводить встречи Совета национальной безопасности США и Совета безопасности России.

Нойерт также отметила, что все эти предложения достаточно «скромные», однако назвала их хорошим началом.

Напомним, президенты России и США встретились в Хельсинки 16 июля.

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