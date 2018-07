В США сгорел знаменитый позолоченный отель «Золотая пирамида»

Gold Pyramid House - частная резиденция, построенная еще в начале 80-х годов прошлого века местным предпринимателем Джимом Онаном. Когда в 1977 году они с супругой Линдой размышляли, какой именно строить собственный дом, она предложила создать его в форме пирамиды. Так в Уодсворте появился шестиэтажный дом, который является уменьшенной копией одной из знаменитых египетских пирамид Гизы.

NOT DFW>>BREAKING: The Pyramid House in Wadsworth, Illinois is burning down. Live Feed.https://t.co/MNqFMtQSo9 pic.twitter.com/s1e6Mc2L0N— Scanner Traffic--DFW (@ScannerRadioDFW) July 17, 2018