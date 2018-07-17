В США сгорел знаменитый позолоченный отель «Золотая пирамида»

В американском штате Иллинойс, в городе Уодсворт, сгорела уникальная достопримечательность, которая на протяжении почти 40 лет радовала туристов. Пожар уничтожил значительную часть знаменитого отеля-музея «Золотая пирамида» высотой 17 метров.

Gold Pyramid House - частная резиденция, построенная еще в начале 80-х годов прошлого века местным предпринимателем Джимом Онаном. Когда в 1977 году они с супругой Линдой размышляли, какой именно строить собственный дом, она предложила создать его в форме пирамиды. Так в Уодсворте появился шестиэтажный дом, который является уменьшенной копией одной из знаменитых египетских пирамид Гизы.

NOT DFW>>BREAKING: The Pyramid House in Wadsworth, Illinois is burning down. Live Feed.https://t.co/MNqFMtQSo9 pic.twitter.com/s1e6Mc2L0N— Scanner Traffic--DFW (@ScannerRadioDFW) July 17, 2018

После окончания строительства, которое завершилось в 1982 году, дом-пирамида стал настолько популярен, что Джим и Линда решили принимать в нем гостей. Благо, что площадь в 1600 кв. метров позволяла использовать его как отель. Вскоре перед домом-пирамидой установили статую Рамзеса II, окружили все глубоким и широким рвом, наполненным водой, и разместили рядом точную копию гробницы фараона Тутанхамона, бюсты других фараонов, скульптуры сфинксов и другие египетские «артефакты».

Увлекшись темой богатства египетских фараонов, Джим решил сделать свой дом таким же величественным и роскошным, чтобы он блистал - и покрыл весь фасад дома тонким слоем 24-каратного золота. Стоимость такой «отделки» обошлась ему в 1 млн долларов. Но траты в итоге окупились. Золотой отель-пирамида стал одой из главных достопримечательностей не только города, но и всего штата Иллинойс и даже всех США. Ведь этот позолоченный отель до сих пор является самым большим позолоченным зданием всей Северной Америки.

Crews battling fire at Pyramid House in Wadsworth, Illinois https://t.co/FaVakbZZyK pic.twitter.com/GpAeygx4Oc— WGN TV News (@WGNNews) July 17, 2018

Широкую известность этому месту принесло не только архитектурное «клонирование», но и неожиданный целительный эффект, который стали ощущать на себе посетители этого места.

Когда строительство дома подходило к концу, на первом этаже здания неожиданно появилась вода - она сочилась из земли. Ошеломленные владельцы пригласили экспертов, которые объяснили, что пирамидальная форма здания могла способствовать активации дремлющих источников. Эту воду перенаправили в ров, который в итоге наполнился до краев так, что вокруг дома образовалось маленькое озеро. А то, что воды эти целительные, утверждают местные жители. Вода, якобы способна быстро понизить артериальное давление, способствует пищеварению и лечению многих недугов.

Однако теперь знаменитый отель-музей «Золотая пирамида» переживает «закат цивилизации Египта». Огонь уничтожил большую часть внутренних помещений и сильно повредил дом. По данным пожарных и полиции, в пожаре никто из посетителей не пострадал, только один пожилой человек в инвалидной коляске оказался в огненной ловушке, но спасатели вовремя пришли ему на помощь. По данным экспертов, никаких подтверждений умышленного поджога здания не обнаружено, сообщает ABC 7 Chicago.