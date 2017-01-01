В наши дни авиатранспорт стал неотъемлемой частью повседневной жизни, и аэропорт «Рига» ежедневно обслуживает более 5 миллионов путешественников. Чтобы сделать ваш следующий полет еще более удобным и приятным, мы обобщили советы опытных путешественников о том, как избежать неприятных сюрпризов во время перелета.

Уделите всему достаточно времени

Представители аэропорта подчеркивают – всегда прибывайте в аэропорт по крайней мере за два часа до запланированного полета. В случае возникновения непредвиденных задержексвоевременное прибытие в аэропорт убережет вас от опоздания на самолет и испорченного начала путешествия. К тому же это даст вам возможность сделать покупки в магазинах Duty Free, число и ассортимент в которых продолжает расширяться,перед полетом насладиться вкусной едой и напитками в каком-нибудь кафе или ресторане аэропорта, или из нового просторного зала ожидания северного причала насладиться видом на взлетно-посадочную полосу,где через каждые восемь минут самолеты совершают взлеты и посадки.

Оперативный руководитель авиационной безопасности международного аэропорта «Рига» Эдгарс Бриедис рассказывает, чтоименно в летние месяцы пассажиры путешествуют больше всего,поэтому возможны более длинные очереди в часы-пик,когда одновременно совершают посадки и вылетают множество рейсов.

«Очереди образуются, так как увеличивается число пассажиров. В мае этого года было обслужено более полумиллиона пассажиров – это наибольшее число пассажиров, обслуженных в мае, за всю историю аэропорта». Это значит, что по утрам и вечерам, а также в обеденное время,когда интенсивность перелетов самая высокая,очереди могут образоваться у стоек регистрации,а также во время проверки безопасности и паспортного контроля,если вы летите в страну,находящуюся вне Шенгенской зоны.Поэтому, чтобы избежать ситуации,когда вы прибываете в аэропорт незадолго до полета,а перед вами очередь,не позволяющая вовремя успеть на самолет,представители аэропорта призывают всегда прибывать к полету своевременно.

До 2022 года аэропорт планирует осуществить значительное расширение, и построить новую публичную часть пассажирского терминала с просторными залами для регистрации,зоной контроля безопасности и сортировки багажа,а также автостоянками.

До начала путешествия дважды проверьте доступную информацию

Опоздать на самолет,перепутав время посадки со временем взлета самолета,прибыть не в тот сектор посадки и пытаться проникнуть в чужой самолет,конфискация жидкостей при досмотре багажа,перепутать указанную на билете дату,выбрать неправильный вид документов,недоразумения с пунктами назначения – все эти обстоятельства могут существенно испортить начало путешествия.Чтобы избежать неприятных ситуаций,путешественникам желательно перед выездом в аэропорт проверить всю информацию, указанную на билетах и на домашней странице аэропорта «Рига».В случае возникновения вопросов или неясностей,всегда есть возможность связаться с аэропортом,позвонив по информационному номеру 1817, или с конкретной авиакомпанией.

Возьмите с собой все необходимые документы

С апреля этого года контроль документов пассажирских документов стал строже – новая Регула Европейского Парламента устанавливает, что теперь компьютеризированные проверки должны проходить все путешественники, прибывшие из стран, не входящих в Шенгенскую зону, а также все, кто направляется в эти страны. Здесь стоит отметить, что в Шенгенскую зону не входят такие популярные пункты назначения путешествий, как Великобритания, Ирландия, Кипр, Болгария и другие страны. Усиленный контроль подразумевает более длительное время, проведенное на пункте пограничного контроля,поэтому аэропорт «Рига» призывает пассажиров всегда своевременно отправляться в свой сектор посадки на самолет.Чтобы не столкнуться с неприятными ситуациями в аэропорту,необходимо помнить,чтоeID-карты не годны,если вы путешествуете в страны,не входящие в Европейский Союз (ЕС) или Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ). Для полетов в эти страны всегда нужен паспорт.Также до сих пор случается,что жители пытаются пересечь границу с паспортом со сроком годности 50 лет. Служба безопасности аэропорта указывает, что с таким паспортом выехать из страны невозможно.

Для путешествий в страны, входящиев Шенгенскую зону, такженужен удостоверяющий личность документ,однако в пределах Шенгенской зоны пограничники не станут проверять срок действия паспорта - в этом случае не важно,сколько осталось до истечения срока действия паспорта,главное, чтобыво время вылета он был действителен.

Также перед началом путешествия желательно убедиться,необходима ли вам виза для нахождения в какой-либо стране,в которую вы планируете прибыть.Это особенно важно, если вы собираетесь в длительное путешествие с остановками в нескольких разных странах.

Нельзя забывать и то, что для путешествия желательно приобрести Европейскую карту медицинского страхования (EVAK) и личный полис страхования здоровья и жизни,покрывающий расходы на репатриацию в страну проживания в случае смерти или тяжелого заболевания лица.Позаботьтесь о проездных документах,а также копиях билетов и страхового полиса,чтобы не было проблемы в случае, если оригиналы документов утеряны во время путешествия.

Младенцу тоже нужен паспорт

Важно помнить,что,отправляясь в путешествие,паспорт нужен и детям, даже младенцам, в свою очередь,в паспорте родителя должно быть указано родство ребенка с сопровождающим его родителем.Если в паспорте родителя нет этой записи,то при пересечении границы дополнительно необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка или его нотариально заверенную копию.

Если ребенок путешествует один, то ему при себе необходимо иметь не только паспорт, но и нотариально заверенное согласие хотя бы одного родителя или опекуна на самостоятельный выезд ребенка из страны, а также свидетельство о рождении ребенка или его нотариально заверенную копию.Если не достает хотя бы одного из этих документов,сотрудник аэропорта обязан отказать в регистрации ребенку,путешествующему в одиночку.

Если же ребенок путешествует в сопровождении уполномоченного лица,то при себе нужно иметь паспорт с действительным сроком годности, нотариально заверенную доверенность хотя бы одного из родителей или опекуна,а также свидетельство о рождении ребенка или его нотариально заверенную копию. В случае,если один из родителей ребенка является иностранцем или лицом без подданства,для путешествия необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя на самостоятельный выезд из страны или доверенность на выезд из страны ребенка в сопровождении уполномоченного лица.

Необходимо помнить, что ребенку также необходима собственная посадочная карта – даже тогда,когда имя ребенка указано в посадочной карте родителей.Поэтому,регистрируясь на полет в Интернете,не забудьте зарегистрировать и ребенка.

Полностью освободите чемодан перед сбором багажа

Прежде чем начнете собирать вещи для следующего путешествия,полностью освободите свой чемодан,особенно,если планируете его взять с собой в качестве ручной клади.Путешественники нередко совершенно случайно оставляют в чемоданах предметы, запрещенные к перевозке в самолете,и это может вылиться в дополнительное беспокойство во время проверки безопасности в аэропорту.

Проверки необходимы для безопасности всех пассажиров, однако они могут вызвать стресс,особенно если в сумке обнаруживается то,что нельзя перевозить.Поэтому перед полетом рекомендуется ознакомиться со списком запрещенных вещей на домашней странице аэропорта «Рига»,чтобы убедиться, что в вашем багаже нет ничего запрещенного.На контроле безопасности отдельно нужно будет показать взятые с собой жидкие веществав упаковке объемом не более 100 мл, а также находящимся в прозрачном закрытом пакете объемом в 1 литр.Также на контроле безопасности отдельно необходимо показать электронные приборы – компьютеры,планшеты и фотоаппараты.

Чтобы уменьшить вероятность срабатывания сигнала тревоги,перед прохождением через металлодетектор рекомендуется полностью освободить карманы.Представители аэропорта упоминают,что в большинстве случаев сигнал тревоги срабатывает на предметы, которые вроде не содержат металл. В карманах часто остаются жевательная резинка, сигареты, а также кошельки. Также в целях экономии времени рекомендуется еще до прохождения через сканеры снять пояса и обувь, так как в них часто имеются металлические детали. «Это то,что может сделать пассажир - содействовать более быстрому процессу,зная его нюансы и подготовившись к нему заранее», -поясняет оперативный руководитель авиационной безопасности Эдгарс Бриедис.

У пассажиров часто возникают вопросы о различных предметах и возможностях их перевозки в ручной клади. Представители аэропорта поясняют, что все аэропорты Европейского Союза работают по единым стандартам. Один из часто задаваемых вопросов связан с разрешенной длиной всевозможных пилочек, ножей и ножниц.В ручную кладь разрешено брать предметы,длина которых 6 см,однако необходимо учитывать, что длину ножниц измеряют от крепления до кончика ножниц. Ограничение по длине значит,что маникюрный комплект в самолет брать разрешается, а вот вязальные спицы придется оставить дома или положить в сдаваемый багаж. Эдгарс Бриедис призывает всегда помнить, что ни в одном багаже – ни в ручной клади, ни в сдаваемом - нельзя перевозить средства для снятия лака, так как ониогнеопасны.Также через контроль безопасности нельзя проносить зажигалки с так называемым «синим пламенем»,в то время как разрешается иметь при себе одну обычную зажигалку.

Выбирайте подходящую одежду

Чтобы чувствовать себя комфортно и приятно,рекомендуется выбирать одежду,в которой вы чувствуете себя хорошо,но при этом на ней не должно быть металлических деталей. Также неудобства во время полета может доставить обувь на высоком каблуке, так как по территории аэропорта, возможно, придется быстро передвигаться. Опытные путешественники советуют надевать несколько слоев одежды разной толщины,например,футболку и свитер,чтобы можно было легко сменить одежду,если станет слишком холодно или слишком тепло.Рекомендуется также помнить об ожидаемой температуре воздуха в пункте назначения путешествия.

Что касается аксессуаров, то не рекомендуется выбирать слишком много украшений,так как это может доставить неудобства во время путешествия.В то же время служба безопасности аэропорта добавляет,что почти все сережки не настолько большие,чтобы сработал сигнал тревоги во время проверки безопасности.Сигнал тревоги срабатывает только на серьги,длина которых превышает 6 см.

Для подстраховки возьмите с собой справки от врача

В случае хронических заболеваний и недавно перенесенных операций рекомендуется брать с собой справки от врача. Сотрудники аэропорта поясняют, что оборудование контроля безопасности почти никогда не срабатывает на медицинский металл, используемый при различных операциях.Даже тогда, когда сигнал срабатывает,в аэропорту всегда находится медик,готовый проверить, о какой операции идет речь.Оперативный руководитель авиационной безопасности Эдгарс Бриедис рассказывает,что никогда еще не случалось,чтобы в аэропорту «Рига» пассажир не был бы допущен к посадке на самолет из-за того, что он ранее перенес операцию. Однако для подстраховки лучше взять с собой справки от врача,желательно переведенные на английский язык.Это может пригодиться в иностранных аэропортах,в которых ситуация с доступностью медика может отличаться.

Что касается медикаментов,представители аэропорта поясняют,что таблетки,сиропы и настойки,предусмотренные для личного пользования,в ручной клади разрешено перевозить в разумных объемах. Также не является проблемой и перевозка шприцов с инсулином, так как они с тонкой иголкой и являются вещью первой необходимости для пассажира.

Не забывайте о развлечениях для детей

Перелеты бывают скучными, и в длительных перелетах важно помнить о способах развлечения детей. В этой ситуации пригодятся книги, мобильные телефоны и планшеты, желательно со скачанными на них фильмами или другими возможностями использования без подключения к Интернету. Если с вами несколько детей,то можно взять разные настольные игры,не содержащие мелких деталей.

Что касается маленьких детей,то стоит помнить,что в самолет разрешено проносить детское питание и воду для ребенка,а также упаковки,превышающие 100 мл,однако только в предусмотренном для употребления младенцем объеме.

В аэропорту с улыбкой, но без шуток

Хотя перелеты часто связаны со спешкой и беспокойством,особенно тогда,когда появляются какие-либо затруднения,представители аэропорта призывают не терять спокойствие и хорошее настроение–все сложности всегда можно решить,попросив помощи у сотрудников аэропорта, которые,в пределах своих возможностей,дадут пояснения и окажут поддержку,чтобы пассажиры могли попасть в свой пункт назначения.

Важно помнить, что в аэропорту неуместно шутить о бомбах и взрывчатках. Cлужба безопасности аэропорта поясняет, что даже самые безобидные шутки могут закончиться для пассажиров запретом на посадку в самолет или даже попаданием в полицейский участок. Так как основным приоритетом службы безопасности является безопасность пассажиров и полетов, все шутки о взрывах воспринимаются всерьез и для предотвращения малейшего рискаоценивается каждая ситуация.

При соблюдении этих условий и заранее подготовившись к путешествию, оно станет удобным, быстрым и приятным.Больше информации можно найти на домашней странице аэропорта «Рига» или, позвонив по информационному телефону аэропорта – 1817.