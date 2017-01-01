В международном аэропорту «Рига» работает более 1000 сотрудников, но только часть из них путешественники могут встретить в будни. Однако каждый сотрудник аэропорта принимает важные для безопасности пассажиров решения, поэтому каждый сотрудник неоценим, а его работа ответственна.

«Аэропорт – это не театр одного актера,здесь важна командная работа,поэтому каждый сотрудник неоценим», -утверждает Байба Олдермане-Миериня,ежедневно контролирующая работу агентов по обслуживанию клиентов аэропорта.

Агент по обслуживанию клиентов – первичный фильтр для предупреждения возможных недоразумений

Первым при входе в аэропорт путешественник встречает агента по обслуживанию пассажиров.Эти представители аэропорта регистрируют пассажиров,принимают багаж,проверяют необходимые для путешествия документы и согласовывают данные о полете с координатором полета.

Байба подчеркивает,что агент по обслуживанию пассажиров является первичным фильтром, способным предупредить возможные недоразумения и даже нарушения закона. Она рассказывает, что точность и наблюдательность - это основные качества хорошего агента.

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«Сотруднику в относительно короткийсрок необходимо заметить в документах все детали – срок годности паспорта, гражданство, соответствие фотографии и другие признаки, которые могли бы свидетельствовать о возможныхинцидентах», - поясняет Байба.

Байба рассказывает,чтосвою работу в аэропортуона начала именно с должности агента по обслуживанию пассажиров,а сейчас уже несколько лет онаотвечает за работу сотрудников, выполняющих эту работу. Она делится,что каждый день в аэропорту не похож на другой,и здесь все постоянно движется и меняется.

«Не важно, как долго ты работаешь в аэропорту, всегда можно столкнуться с ситуацией, которая раньше никогда не встречалась, поэтому каждый день можно научиться чему-то новому», - добавляетБайба.

В аэропорту она работает уже 13 лет и утверждает, что каждый проведенный на работе день был всегда интересным и ответственным.

«В разных ситуациях важно соблюдать наивысший уровень стандарта и требования качества,поэтому в аэропорту особенно важно постоянно учиться и получать новые навыки и знания», -подчеркивает Байба.

Путь в авиацию для многих молодых людей начинается именно с должности агента по обслуживанию пассажиров,которую можно освоить на проводимом аэропортом и авиакомпаниями обучении.После обучения каждого нового сотрудника прикрепляют к уже опытному коллеге, который помогает новому сотруднику приобрести навыки, необходимые в повседневной жизни.

Байба считает, что самым главным в работе агента является желание работать, так как всему остальному можно научиться только на практике.

Инспектор по авиационной безопасности: «Некоторые коллеги стали уже друзьями»

После регистрации документов пассажиры направляются на проверку безопасности. Здесь также работают сотрудники, в должности которых превыше всего ценится точность, наблюдательность и способность слаженно работать с коллегами. За безопасность пассажиров почти три года отвечает Анита Левша, занимающая должность инспектора по авиационной безопасности аэропорта «Рига».Ежедневно она производит проверку безопасности путешественников, направляющихся на посадку в аэропорту,проводит досмотрсодержимогоручнойкладии самих пассажиров.

Список запрещенных на бортусамолета вещей длинный, и люди зачастую перевозят самые невообразимые вещи. Анита рассказывает, что путешественники пытались пронести на борт самолета как шампуры для шашлыков, так и вязальные спицы.

«С одной стороны – это всего лишь вязальные спицы, а с другой – острый колющий предмет», -поясняетАнита.

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Она напоминает, что в самолет категорически запрещено проносить взрывчатые вещества, оружие, тупые ударныеорудия, а также острые предметы, однакоэто еще не все,существует целый ряд других ограничений. Чтобы контролировать пассажиров и их багаж, инспектору по безопасности необходимо пройти серьезное и длительное обучение, которое обеспечивает аэропорт.

Анита считает,что работу в аэропорту такой увлекательной делает и возможность ежедневно встречать много разных людей – не только путешественников, сумки которых проверяют, но и других сотрудников аэропорта.

«Коллектив аэропорта довольно большой,с кем-то мы ежедневно проводим больше времени, с кем-то меньше. Некоторые коллеги стали друзьями.У нас создалась своя дружеская компания,в которой мы проводим время и вне работы», -рассказывает Анита.

Анита также согласна с мнением коллег и подтверждает, что каждый день в аэропорту не похож на другой, поэтому погрязнуть в рутине невозможно.

«Прошло уже почти три года, но я до сих пор прихожу на работу с радостью. Каждый день в аэропорту очень динамичный и для рутины просто нет места. Коллеги меня предупреждали, что аэропорт «затягивает». Сначала я не верила, но так оно и есть! Каждый день ты делаешь что-то другое, в другом месте. Случается даже так, что в течение месяца ты можешь не оказаться в одном и том же месте. Это очень интересно, и деньпролетает незаметно», - признается Анита.

Если человек желает работать в авиации, всему можно научиться

После проверкибезопасностипассажиры обычно попадают к воротам посадки на самолет,где их снова встречают агенты по обслуживанию пассажиров,проверяющие посадочные карты,документы и размер багажа.По путик самолету необходимо пересечь территорию аэропорта,за которую ежедневно посменно – по два летом и по три зимой - отвечают девять инспекторов перрона.Они следят за обслуживанием самолетов, контролируют чистоту и порядок на территории аэропорта,сопровождают воздушные суда на стоянку и следят за соблюдением особых правил дорожного движения на территории аэропорта.

Инспектор перрона Айнарс Чунчулис за порядок на территории аэропорта отвечает уже четыре года и поясняет,что большое значение в аэропорту имеет командная работа,поэтому каждый сотрудник неоценим.Он рассказывает,что иногда они с коллегами понимают друга друга без слов.Чтобы установить такое взаимопонимание,необходимы время,опыт и знания,однако инспектор перрона подчеркивает,что всему можно научиться, если только человек желает работать в авиации.

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Правила дорожного движения в аэропорту похожи на обычные дорожные правила – для транспортных средств отведено свое место, а для пешеходов – свое.Разумеется,в движение в аэропорту включены исамолеты, для которых размечены отдельные дорожные полосы.Остальнаятехника по этим путям может передвигаться только со специальным разрешением. В аэропортудействуют ии ограниченияскорости.

«Как говорят у нас в аэропорту, бегинастолько быстро, насколько хочешь, но не быстрее 30 км в час», - шутит Айнарс.

Каждому, кто на территории аэропорта управляет моторизованными транспортнымисредствами, необходимы особые водительские права аэропорта – для этого нужно освоить теорию и затем на практике продемонстрировать навыки вождения. Именно инспекторы по безопасности на перроне являются теми, кто после обучения принимают экзамены и дают свое заключение о том, готов ли определенный автоводитель получить водительское удостоверение аэропорта.

Айнарс рассказывает, что необходимые на работе знания очень специфические, поэтому всем работающим сотрудникам необходимо постоянно пополнять знания, чтобы справляться с напряженной повседневной работой в аэропорту.

Животных и птиц с территории аэропорта выпроваживают без стресса

О безопасности в аэропорту заботятся также три специалиста по контролю за птицами и животными,которые каждый деньследят за тем, чтобы находящиеся на территории аэропорта животные и птицы не угрожали взлетам и посадкам самолетов.Марекс Арбиданс,работающий на этой должности уже семь лет,поясняет,что на первом месте в аэропорту всегда стоит безопасность,именно поэтому работа специалиста по контролю за птицами и животными так важна.

Специалист рассказывает,что непрошенные гости могут вызвать большие финансовые расходы – начиная с задержки полетов и заканчивая ремонтом самолета.Поэтому в случае необходимости птиц выпроваживают с территории аэропорта,используя разные звуки и пиротехнику, в свою очередь,животным,например,собакам,котам и лисамуказывают на выход с территории аэропорта.

«Животных и птиц выпроваживают без агрессии,так как,почувствовав опасность,поведение животных становится непредсказуемым», -поясняет Марекс.

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Поэтому важно непрошенных гостей выпроваживать уважительно – животным и птицам никогда не причиняют вред.

В отношении всехнаходящихся на территории аэропорта пернатыхведется специальная регистрация,иполученные данныеоб их численности, видах и местонахождениизатем анализируются и оцениваются.Так можно лучшепонятьпривычки перелетных птиц и предвидеть,когда они могли бы появиться на взлетно-посадочной полосе. Больше всего птиц на территории аэропорта обнаруживают весной и осенью, когда происходит активная миграция.

Марекс поясняет,что в его работе очень могут пригодиться и знания орнитологии,однако все остальные знания и навыки можно получить только на практике и во время проводимого аэропортом обучения.

В аэропорту не существует малозначительных деталей

Последним, кого пилот встречает перед взлетом самолета, это координатор по обслуживанию воздушных судов. Марика Кере, которая является одним из 16 координаторов Рижского аэропорта, рассказывает, что координатор осуществляет надзор за воздушными судами и их обслуживанием, а такжеготовитдокументациюпо массе и балансу самолета. Координатор – это тот человек,которыйво время посадки пассажиров тщательно следит за тем, соответствует ли указанное в документации число человек и багажа фактическому. Это важно для сохранения баланса самолета,если фактическая масса самолета отличается от указанной в документации,производится пересадка пассажиров и перегрузка багажа.

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Марика подчеркивает,чтов аэропорту не бывает малозначительных деталей. Каждая мелочь имеет значение, поэтому,работая здесь,необходимо быть очень бдительным и пребывать в хорошей физической и духовной форме.

«Работа очень ответственная.Я считаю человеческие жизни и подписываюсь под тем, что произведенные мною подсчеты верны», -поясняетМарика. Зачастую пассажиры даже не подозревают, что при подсчетах учитывается вес каждого из пассажиров,поскольку авиакомпании устанавливают средний вес пассажировв зависимости от их пола и возраста.

После получения подтверждения от координатора по обслуживанию воздушных судов двери самолета закрываются. Чтобы взлететь,необходимо получить разрешение из вышки управления воздушным движением,и тогда можно начинать полет.

Для справки:

Все доступные в Рижском аэропорту вакансии обобщены на домашней странице аэропорта