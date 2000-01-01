Первые полеты из аэропорта «Рига» в приблизительно 100 городов всего Советского Союза начались в 1975 году, однако тогда международные перелеты из Риги еще не осуществлялись, поэтому, чтобы попасть за границу, нужно было лететь через Москву. Первые перелеты осуществлялись на самолетах Ильюшин Ил-18 и Туполев Tу-134. Их широко использовали впо всему СССР, и часть из них до сих пор применяют в военных или личных целях. Со времен Советского Союза аэропорт стремительно развивался, поэтому предлагаем обзор самых интересных воздушных судов, которые когда-либо видели в Рижском аэропорту за 40 лет его существования.

1. Самый большой самолет в мире –Антонов Aн-225 Мрия

В аэропорту многократно совершал посадку самый большой в мире самолет Антонов Aн-225 Мрия. В мире существует всего один такой самолет, построенный в 80-х годах прошлого века и до сих пор летающий под украинским номером.Воздушное судно использовали для перевозки грузов, так как оно может перевозить до 250 000 кг груза – это мировой рекорд по объему перевезенного груза. В 2014 году этот самолет приземлился в аэропорту «Рига»,чтобы доставить армейское оборудование в Центральноафриканскую Республику,в которой в то время проходили военные операции. Также международный аэропорт «Рига» неоднократно обслуживал и второй самый большой по величине самолет в мире - Антонов Aн 124-i Руслан.

FOTO: из архива аэропорта «Рига»

2. Один из самых больших самолетов армии США - C5 Galaxy

C5 Galaxy похож на упомянутый ранеесамый большой самолет в мире, только его создали не в СССР, а на предприятии Lockheed Martin в США. Размер этого самолета сравним с размераом футбольного поля,а хвост самолета простирается до высоты шестиэтажного дома,так как высота самолета достигает 20 метров.Это единственное воздушное судно,способное перевозить абсолютно любую военную экипировку и транспортные средства,в том числе вертолеты и танки.

В армии США сейчас используют 55 самолетов такого типа,и планируется применять похожий самолет для перевозок космических станций США. В день прибытия самолета в Ригу его ожидало около 100 зрителей, желавших увидеть приземление воздушного судна и выгрузку военной техники. Это произошло в 2012 году в рамках военных учений Saber Strike.

FOTO: из архива аэропорта«Рига»

3. Самый дружественный к окружающей среде коммерческий самолет в мире Bombardier CS300, приобретенныйавиакомпанией airBaltic

В конце прошлого года аэропорт «Рига» стал родным домом для первого в мире воздушного судна Bombardier CS300, который считают одним из самых инновационных и технологически продвинутых самолетов в мире. Он тише, эффективнее и дружественнее к окружающей среде, чем применявшиеся ранее самолеты, в нем пассажирам также предоставляются повышенные удобства. Если учесть длительный срок его службы и огромные затраты на приобретенияе, приземление новых воздушных судов в аэропорту «Рига» - особое событие. В общей сложности авиакомпания airBaltic заказала 20 новых самолетов,которые пополнят ее флот, состоящий на сегодняшний день из 24 самолетов.

FOTO: из архива аэропорта «Рига»

4. Заброшенный самолет в поселке Скулте

На принадлежащей аэропорту «Рига» территории за пределами аэродрома в поселке Скулте длительное время находился корпус самолета Tу-134 – это одна из двух моделей воздушных судов, применявшихся с начала работы аэропорта. Однако этот самолет уже давно не поднимался в воздух и стал популярным неофициальным туристическим объектом вопреки предупреждающим знакам,находящимся на территории.В социальных сетях регулярно публиковали фото корпуса самолета,и в нем даже проводились свадебные фотосессии.

Представители аэропорта «Рига» поясняют,что старый самолет не был совсем заброшен, длительное время его использовали при обучении персонала – сначала молодые стюарды и агенты по обслуживанию пассажиров учились обслуживать пассажиров и оттачивали навыки действий во внештатных ситуациях, а позднее для своих тренировок самолет использовала команда пожарных аэропорта. Однако в итоге старое воздушное судно стало слишком небезопасным для многих его любителей, и аэропорт принял решение продать его на аукционе. Новый владелец планы на дальнейшую судьбу корпуса самолета Tу-134 раскрывать не пожелал.

FOTO: Райвис Рудзитис

5. Cамолет раннего предупреждения и системы контроля НАТО AWACS

Воздушное судно AWACS – это летающий радар и командный центр - один из 18 летательных аппаратов НАТО такого типа. С его помощью ведется наблюдение погодных условий,обнаруживаются системы контроля и другие воздушные суда.Дляэтого самолета характерен расположенный над хвостом особый радар,делающий шесть оборотов в минуту, таким образомобследуя и делая оценку окружающей среды. Самолет способен двигаться без посадки приблизительно восемь часов,и в случаях военных конфликтов его главной задачей является контроль и надзор за воздушными и наземными операциями.

C 2014года,с тех пор как Россия совершила аннексию Крыма,самолеты контроля НАТО произвели более 1000 вылетов с целью контроля и надзора за территориией границ НАТО.В основном эти самолеты применяются при операциях в южных регионах,однако НАТО подчеркивает,что посадка воздушного судна на территории аэропорта «Рига» является подтверждением защитного потенциала НАТО и в Балтийском регионе.

FOTO: из архива Латвийской армии

6. Самый большой Boeing в мире - Boeing 747-8

В 2014 году международный аэропорт «Рига» стал 150-м аэропортом в мире,обслужившим самое большое воздушное судно Boeing 747-8 Freighter, созданное компанией Boeing. Первый самолет такого типа сошел с конвейера завода Boeing Everett в ноябре 2009 года. В Риге посадку совершило воздушное судно авиакомпании Atlas Air, производившее доставку груза из США в Афганистан и обратно.

Максимальная дальность полета этого воздушного судна составляет8130 километров,размах крыльев -68,5 метров,длина -76,3 метров,высота -19,4 метров,в свою очередь, максимальная грузоподъемность – почти450 тонны.

«Братом» Boeing 747-8 Freighter является Boeing 747-8 Intercontinental – это самый длинный пассажирский самолет в мире,способный принять на борт 467 пассажиров и согласно утверждениям создателей,он также является самым быстрым коммерческим воздушным судном в мире.

FOTO: из архива аэропорта «Рига»

7. Свидетель истории - Douglas C-53C Skytrooper (DC-3A)

Douglas C-53C Skytrooper – это воздушное судно, полностью изменившее сферу авиации в 30-х и 40-х годах прошлого века. Влияние этого воздушного судна на авиационную индустрию и ход Второй мировой войны сделало его самым значимым, когда-либо сконструированным воздушным судном. Первый Douglas C-53C Skytrooper поднялся в небо 17 декабря 1935 года и до 1942 года,когда строительство гражданских самолетов было прекращено,было построено 607 самолетов.Принято считать, что это первый самолет,ставший рентабельным только благодаря доходам, полученным за перевозку пассажиров. Это один из первых самолетов,способных перелетать континентальную часть США и осуществлять межконтинентальные перелеты.

Хотя в 1942 году производство гражданских самолетов было прекращено, продолжалось производство военных самолетов,и в общей сложности было сконструировано более 16 000 таких воздушных судов. Считается, что в 2013 году активно использовалось примерно 2000 самолетов DC-3,что свидетельствует о совершенстве их дизайна и прочности.

В Латвии приземлилось историческое воздушное судно Douglas C-53C авиакомпании Finnish Airlines -. Оно пролетает приблизительно 50 часов в год, так как принадлежит ассоциации, отвечающей за содержание самолетов DC-3 и сохранение связанных с ними данных.