В павильоне Австрии энергию получают от посетителей

14 июня в павильоне Австрии проведен национальный день, во время которого был презентован один из самых необычных павильонов выставки EXPO 2017. Посетители силой своих мускул, используя различные устройства и механизмы, самостоятельно производили энергию и видели свои возможности.

В праздновании национального дня павильона Австрии участвовали официальные делегации обеих государств. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко встречался с вице-министром науки, исследований и экономики Австрии Бернадетте Гирлингер. Во время официальной встречи представители Казахстана поздравляли Австрию с нацииональным днем, и обратили внимание именно на факт, что день мероприятия ознаменован 25-летним юбилеем с начала дипломатических отношений обеих стран.

Р. Василенко в торжественной речи сказал, что павильон Австрии с названием Austrian Power Machine претендует на статус самого оригинального павильона выставки.

В Австрии большую часть энергии получают от гидроэлектростанций и ветра. Одна из первых инсталяций павильона называется «Водопад», и отображает горную среду и несчитаемые водопады Австрии.

Многие инсталяции работают только при использовании велосипедов. Одна из инсталяций состоит из двух велосипедов, которые находятся напротив друг друга. Когда посетители начинают крутить педали, то свою начинает вращаться колесо обозрения, которое вместо кабинок отображает все то, чем славится Австрия: Альпы, Моцарт, Шварценеггер, шоколад, традиционный австрийский стол с сыром, шницелями и розовым вином.

Австрия славится и органом, который имеет место быть практически в каждой церкве - большой или маленькой. Художник павильона несколько инсталяций посвятил тому, чтобы посетители слышали звуки органа, создаваемые ветром - потягивание веревочек на примере колоколов, детские качели, создающие музыку - это только несколько из предложенных художником экспозиций.

Одной из наиболее внушительных исталяций состоит из 10 велосипедов, которые подключены к 10 телевизорам. Если педали крутятся только на одном велосипеде, то энергия передается только одному экрану и на нем появляется видео хорошего качества. В свою очередь, если задействованы все 10 участников, то на экранах появляются видео об Австрии.

Ведущий мотив выставки Astana EXPO 2017 очевидно отображается в павильоне Австрии.

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