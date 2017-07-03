Обзор Национального дня Мадагаскара

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На сцене национального дня выступил вице-министр по делам молодежи и спорта в республике Мадагаскар Роберт Рандрианирина. Который поприветствовал присутствующих и выразил уверенность, что современные технологии в будущем смогут обеспечить человечество дружественной природе энергией.