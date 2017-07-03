На сцене национального дня выступил вице-министр по делам молодежи и спорта в республике Мадагаскар Роберт Рандрианирина. Который поприветствовал присутствующих и выразил уверенность, что современные технологии в будущем смогут обеспечить человечество дружественной природе энергией.
Обзор Национального дня Мадагаскара
С музыкальным представлением выступила группа «Tsienomparihy», музыканты которой играли на национальных инструментах. В отличае от стран континентальной Африки, которые используют барабаны, традиционная музыка Мадагаскара исполняется на струнных инструментах.