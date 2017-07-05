Обзор национального дня Египта

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В Национальный день Египта на ЭКСПО в павильоне страны разыграли две путевки на двоих в Каир и Шарм-эль-Шейх. Согласно концепции павильона Египта, будущее тесно переплетается с прошлым. С самого входа гости получают подробный экскурс в историю древней страны.