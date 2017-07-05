В Национальный день Египта на ЭКСПО в павильоне страны разыграли две путевки на двоих в Каир и Шарм-эль-Шейх. Согласно концепции павильона Египта, будущее тесно переплетается с прошлым. С самого входа гости получают подробный экскурс в историю древней страны.
Официальную часть мероприятия представил Посол АРЕ в Казахстане - Хайсам Салах Камел Ибрагим, котрый высказал слова благодарности руководству Казахстана за органризацию Выставки, а так же комиссар национальной секции Египта Ахмет Таха Бораие.
Основной акцент сейчас в стране делают на развитие ветряной энергетики вдоль Суэцкого залива. На реке Нил развита гидроэнергетика, а в пустыне Сахара – солнечная энергетика.
Обзор национального дня Египта
В рамках культурной программы, зрителям были представлены египетские национальные танцы.