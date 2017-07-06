Опытный модельер Бруно Бирманис рассказал посетителям выставки о новейшей истории латвийской моды и обо многих успешных брендах, получивших международное признание. Сам художник выразил уверенность, что моде присуща своя собственная энергия.







































































Aizvērt Латвийский модельер рассказывает про «энергию моды» Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







Под руководством Бруно Бирманиса производится не только каждодневная и праздничная одежда, но олимпийская форма сборной Латвии в Рио, которая получила мировую узнаваемость. Работа ведется и над формой для Зимних олимпийских игр, в которую будет одета сборная в 2018 году.

Латвийский модельер рассказывает про «энергию моды»

Во время мероприятия Бруно рассказал о личных достижениях в индустрии латвийской моды, а так же дал высокую оценку многим брендам нашей страны, которые преодолели границы и попали в гардеробы модников по всему миру.