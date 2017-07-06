Опытный модельер Бруно Бирманис рассказал посетителям выставки о новейшей истории латвийской моды и обо многих успешных брендах, получивших международное признание. Сам художник выразил уверенность, что моде присуща своя собственная энергия.
Под руководством Бруно Бирманиса производится не только каждодневная и праздничная одежда, но олимпийская форма сборной Латвии в Рио, которая получила мировую узнаваемость. Работа ведется и над формой для Зимних олимпийских игр, в которую будет одета сборная в 2018 году.
Латвийский модельер рассказывает про «энергию моды»
Во время мероприятия Бруно рассказал о личных достижениях в индустрии латвийской моды, а так же дал высокую оценку многим брендам нашей страны, которые преодолели границы и попали в гардеробы модников по всему миру.