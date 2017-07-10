Вчера на Выставке Астана ЭКСПО 2017 прошли мероприятия, посвященные Национальному дню Латвии, которые торжественно открыли президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин.
В рамках празднования Национального дня, под звуки гимнов обеих стран, были торжественно подняты флаги Казахстана и Латвии. Представитель Казахстана А. Мамин в своей речи подчеркнул, что выбранный Латвией девиз «Латвия – место встреч – энергия в нашей природе» отлично отвечает целям страны, учитывая тот факт, что Латвия стремится стать одной из самых зеленых стран Планеты. Также он дал высокую оценку сотрудничеству двух стран в области транзита и логистики, принимая во внимание, что в Латвийском павильоне начинаются мероприятия тематической недели Транзита и Логистики.
На Выставке Астана ЭКСПО прошел Национальный день Латвии
В свою очередь президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис отметил, что у Латвии и Казахстана много общего: обе страны - региональные культурные центры и одновременно возводят мост между Азией и Европой, так как говорят на «одном языке», предлагая знания, опыт и технологии.
После выступлений официальных представителей обеих стран, у присутствующих была возможность насладиться выступлениями квинтета Мариса Бриежкалнса и концертом певцов Динары Рудане и Интарса Бусулиса, во время которого они исполняли музыку Маэстро Раймонда Паулса.
В первой половине дня прошли презентации, организованные общественным движением в поддержку экспорта«The Red Jackets», с целью познакомить присутствующих с историями успеха Латвии и дать возможность найти деловых партнеров. В мероприятиях приняли участие VAS «Latvijas dzelzceļš», а так же компании «Squalio» и «Vizulo».
Вечером прошли многочисленные мероприятия в Латвийском павильоне, в которых принимали участие высокопоставленные лица обеих стан, послы, комиссары павильонов других стран и други лица. За гастрономические изыски отвечал известный латвийский повар Мартиньш Сирмайс.