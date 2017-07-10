Вчера на Выставке Астана ЭКСПО 2017 прошли мероприятия, посвященные Национальному дню Латвии, которые торжественно открыли президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин.

В рамках празднования Национального дня, под звуки гимнов обеих стран, были торжественно подняты флаги Казахстана и Латвии. Представитель Казахстана А. Мамин в своей речи подчеркнул, что выбранный Латвией девиз «Латвия – место встреч – энергия в нашей природе» отлично отвечает целям страны, учитывая тот факт, что Латвия стремится стать одной из самых зеленых стран Планеты. Также он дал высокую оценку сотрудничеству двух стран в области транзита и логистики, принимая во внимание, что в Латвийском павильоне начинаются мероприятия тематической недели Транзита и Логистики.

На Выставке Астана ЭКСПО прошел Национальный день Латвии

В свою очередь президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис отметил, что у Латвии и Казахстана много общего: обе страны - региональные культурные центры и одновременно возводят мост между Азией и Европой, так как говорят на «одном языке», предлагая знания, опыт и технологии.

После выступлений официальных представителей обеих стран, у присутствующих была возможность насладиться выступлениями квинтета Мариса Бриежкалнса и концертом певцов Динары Рудане и Интарса Бусулиса, во время которого они исполняли музыку Маэстро Раймонда Паулса.































































































Aizvērt На Выставке Астана ЭКСПО прошел Национальный день Латвии Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







В первой половине дня прошли презентации, организованные общественным движением в поддержку экспорта«The Red Jackets», с целью познакомить присутствующих с историями успеха Латвии и дать возможность найти деловых партнеров. В мероприятиях приняли участие VAS «Latvijas dzelzceļš», а так же компании «Squalio» и «Vizulo».

Вечером прошли многочисленные мероприятия в Латвийском павильоне, в которых принимали участие высокопоставленные лица обеих стан, послы, комиссары павильонов других стран и други лица. За гастрономические изыски отвечал известный латвийский повар Мартиньш Сирмайс.