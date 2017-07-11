В рамках Национального дня Латвии на международной выставке Астана ЭКСПО 2017 прошел семинар The Red Jackets, на котором со своими презентациями выступили руководители латвийских предприятий, рассказавшие о роли и значении экспорта в предпринимательской деятельности.

Перспективную ИТ отрасль, прирост экспорта которой в 2016 году составил 30,1%, в то время, как общий экономический рост страны – 2%, представляла латвийская компания SQUALIO. На семинаре «Сокровища Латвии. Знакомство с латвийским экспортом» конференц-зал был заполнен предпринимателями и представителями различных отраслей, которые узнали обо многих предприятиях Латвии, товарах, услугах и возможностях сотрудничества с Латвией.

Информационные Технологии становятся одной и самых востребованных отраслей экспорта<iframe src="https://player.vimeo.com/video/224927617" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Председатель правления компании SQUALIO Сандис Коломенскис выступил с презентацией «Преимущества латвийских компаний Информационных Технологий», одним из краеугольных камней которой стала реализованная история успеха и развития SQUALIO на протяжении 20 последних лет. Профессиональный подход в ИТ инвентаризации, аудите, решении проблематики и поиске оптимальных программ для самых различных целей превратили SQUALIO в признанного регионального лидера отрасли.













Aizvērt Информационные Технологии становятся одной и самых востребованных отраслей экспорта Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







Информационные Технологии стирают любые границы и, в данный момент, у любого предприятия есть возможность себя, свою страну и свое предприятие представить потенциальным клиентам и партнерам удаленно, с помощью информационной платформы www.expolatvia.com

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: www.expolatvia.com

Так же как иSQUALIO, о своем предприятии рассказал председатель правления Latvijas Dzelzceļš Эдвинс Берзиньш, который выступил с презентацией «Сектор логистики. Преимущества Латвии в евразийских грузоперевозках». Так же выступил и руководитель отдела продаж компании Vizulo Евгений Липинскис с презентацией «Индустриальные и инновативные предприятия Латвии».

После окончания деловой части, учасников семинара ждало символическое кулинарное путешествие по Латвии от знаменитого шеф повара Мартиньша Сирмайса.